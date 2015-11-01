Верстка Шапки и Блока на Главной

Нужно заменить конструкцию input type="file" картинкой, по клику на которую будет происходить то же самое, что и при клике на оригинальную кнопку - т.е. будет инициализирован выбор файла для его загрузки. Результат должен быть кроссбраузерным. желательно, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать Шапку сайта и Один блок на Главной странице сайта.
Предложения пожалуйста в Cкайп
ПСД - исполнителю после обсуждения!
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