Заменить input type="file" картинкой

Нужно заменить конструкцию input type="file" картинкой, по клику на которую будет происходить то же самое, что и при клике на оригинальную кнопку - т.е. будет инициализирован выбор файла для его загрузки. Результат должен быть кроссбраузерным. желательно, на чистом js.

бюджет 5-10$ (меньше - лучше)