Заменить input type="file" картинкой

$5
HTML-версткаЗавершен8 заявок208 просмотров
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Нужно заменить конструкцию input type="file" картинкой, по клику на которую будет происходить то же самое, что и при клике на оригинальную кнопку - т.е. будет инициализирован выбор файла для его загрузки. Результат должен быть кроссбраузерным. желательно, на чистом js.

бюджет 5-10$ (меньше - лучше)

8 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mr_Harry
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Небольшое задание сделано, правки внесены. Спасибо.
Сотрудничеством остался доволен, рекомендую.
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