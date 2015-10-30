Сверстать приятный дизайн витрины товаров

Есть сверстанный сайт, использовался Sass, Bootstrap. Но в нем есть недочеты и незавершенный функционал. Нужно поправить главную страницу. Дизайн есть. Код вышлю заинтересованным.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать приятный дизайн для уже существующей витрины товаров. Чисто на HTML и CSS. Возможно использование фоновых картинок. Создание макета в фотошопе абсолютно не обязательно
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