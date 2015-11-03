Верстка страниц на HTML. Адаптивная. 4 разрешения.

1. Адаптивность 2. Кроссбраузерность. 3. Валидность кода 4. Подключение 2 форм заказа, одна из которых просчитываем стоимость заказа по алгоритму: Мы указываем то, что когда человек вставляет количество 1, то цена будет 85$ Когда человек указывает количество от 2 до ...
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Необходимо качественно сверстать сайт.
Количество страниц - 7 шт.
Главная, категория (3 вида), карточка товара, корзина, инфостраница, новости.
Стилистика представлена в картинках.
Адаптивность: 1920, 940, 724, 320
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