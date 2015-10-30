Поправить стили сайта на Wordpress

Сайт на Wordpress. На планшетах и мобильных устройствах стили отображаются не корректно, необходимо сделать сайт кроссбраузерным, чтобы везде он отображался одинаково.

Постоплата Яндекс.деньги. В личку и аську не писать, все предложения здесь. Обязательно указывать цену и срок.