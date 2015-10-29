Оптимизация CSS-кода

Есть готовое веб-приложение, написанное на Java. После программистов осталось много нехорошего CSS-кода. Часть стилей осталась на страницах, часть стилей перекрывает друг друга. Местами для одних и тех же элементов прописаны разные стили.

В общем, нужно всё это добро привести в порядок. Вынести весь CSS код в файлы стилей и оптимизировать этот файл.

Не пугайтесь, что приложение на Java. Мне нужен обычный верстальщик, который работает с CSS и HTML.

Работы примерно на пару недель при 2-3 рабочих часах в день.

Если вам интересен этот проект, то напишите в комментариях свою ставку за час работы в начале сообщения.

Автоматические ответы сразу удаляю