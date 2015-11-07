Верстка лендинга по готовому макету

HTML-версткаЗавершен16 заявок344 просмотра
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Добрый день!

Имеется готовый, работающий ленд: www.wstgate.ru

Требуется: 

1) Заверстать подобную страницу (изменены некоторые тексты, изображения, убрана одна форма). Макет ленда во вложении.

2) Разместить готовый ленд на нашем хосте.

3) Заявки через форму должны приходить в уже существующую админку (все доступы предоставим).

Верстка нужна 1 к 1 с макетом.

Готов приступить к сотрудничеству сегодня. Всегда на связи.

8 лет назад
McKlein
Олег 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Доволен проделанной Игорем работой! Всё качественно. Правки делает оперативно и без возражений. В срок не уложились на несколько дней, но в этом, по сути, виноват я и нечетко составленное ТЗ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все хорошо, оплата вовремя. Рекомендую!
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