Верстка элементов интерфейса

Ищем хорошего верстальщика для верстки большого проекта (работа приблизительно на 1,5 месяца). Кандидат должен соотвествовать следующим требованиям: -Опыт верстки от 2-х лет. -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") -Умение делать адаптивную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
необходимо сверстать несколько страниц для интернет сервиса + сделать верстку элементов интерфейса.
если готовы к обсуждению, пишите сразу скайп.
основные требования:
умение работать с HTML5/CSS3 JS/jQuery/jQueryUI, кроссбраузерность, адаптивность, валидность.
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