Верстка элементов интерфейса

HTML-версткаЗакрыт11 заявок180 просмотров
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Добрый день! 

необходимо сверстать несколько страниц для интернет сервиса + сделать верстку элементов интерфейса.  

если готовы к обсуждению, пишите сразу скайп.  

основные требования: 

умение работать с HTML5/CSS3 JS/jQuery/jQueryUI, кроссбраузерность, адаптивность, валидность.  

8 лет назад
Effecter
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
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