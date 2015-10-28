Скопировать сайт на новый домен

Нужна адаптивная верстка проекта. Предлагайте цену и сроки. Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь "срубить" с меня по максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать копию сайта и разместить на новом хостинге.
Сайт - http://ifrade.com/
Рассмотрим с CMS и без нее
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
текущий сайт www.smapse.ru. новый дизайн стартовой в приложении. Цена, сроки?HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на WP, нужно сверстать дополнительные блоки, а так же сверстать мобильную версию согласно макетам psd. Укажите ваш опыт, применую стоимость и время работы. Обязательно ваши работы с мобильными версиями (адаптивным дизайном). Более деятельное ТЗ отправлю потенциальному ...Закрыт8 лет назад
Срочно нужна адаптивная верстка 7 страничек сайта Привет в приложении.надо вчера надо вчераHTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть список сверстанных страниц, остальные нужно доверстать. нужны скрины из архива 17-41 Просьба не тратить время и писать сроки и цену, кончательную. Получаеться 24 скрина. https://www.dropbox.com/s/5pzcn8ubuuua3ug/3New_pack_doc_ua_jpg.zip?dl=0Закрыт8 лет назад
Сверстали, но недоверстали макет. Есть ТЗ на доработку, в котором где-то по мелочи, сдвинуть элемент, расширить кликабельный участок, где-то дергает анимация при старте. В общем, нужно пройтись по списку и довести шаблон до приемлемого состояния. ...Закрыт8 лет назад
1) Нужно копию одностраничного сайта вот этого: http://rolexes.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=14555550&utm_content=1254341975&utm_term=купить%20часы%20скелетон%20копии но картинки вставить вот с этого сайта: http://timesskeleton.apishops.ru Т е заточить одностаничник Ролекс под Скелетон 2) объяснить мне как потом самой поменять/вставить видео и телефоны на сайтеHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
надо скопировать функционал сайта - case2.best-gooods.ru чтобы был весь функционал: выбор модели телефона, набор текста надписи на телефоне и это отображалось в окошке, смена цвета фона, если меняешь цвет фона то и цвет букв меняется автоматически - [url=https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn]https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn[/url] и ...Закрыт8 лет назад
- $5
Добрый день. Есть адаптивный [url=http://3loy.ru/]лендинг[/url] (на бутстрапе) интегрированный на wordpress. Везде нормально отображается (Iphone 4-6, Google Nexus, даже на стареньком Samsung Galaxy S2), а на Ipad (mini, 2-3) и Samsung Galaxy Tab 10.1 не корректно отображается адаптивное меню (гамбургер от ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Сделать вёрстку карточки товара и каталога - срочно, есть полностью готовая главная страница, по ней не много правок, требуется сделать вёрстку двух дополнительных страниц, со всплывающим окном. Бюджет 100$ сроки до 15-00 по Москве. Пишите ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад