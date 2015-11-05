Адаптивная верстка проекта

HTML-версткаЗавершен29 заявок312 просмотров
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Нужна адаптивная верстка проекта. Предлагайте цену и сроки.

Я - не конечный заказчик. Поэтому не старайтесь "срубить" с меня по максимуму. Сдалайте проект хорошо - будут в будущем еще заказы.

8 лет назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$80
5 дней
Все сделано быстро и граммотно. Спасибо!
Сделка прошла успешно. Оплата получена. Сотрудничеством доволен. Рекомендую , заказчик ответственный.
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