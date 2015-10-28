Есть вёрстка. Необходимо доработать анимацию элементов.

HTML-версткаЗакрыт6 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстали, но недоверстали макет. Есть ТЗ на доработку, в котором где-то по мелочи, сдвинуть элемент, расширить кликабельный участок, где-то дергает анимация при старте. В общем, нужно пройтись по списку и довести шаблон до приемлемого состояния. ТЗ по запросу.

8 лет назад
upravaro
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать копию одностраничного сайта, но поменять картинки

    1) Нужно копию одностраничного сайта вот этого: http://rolexes.ru/?utm_source=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=14555550&amp;utm_content=1254341975&amp;utm_term=купить%20часы%20скелетон%20копии но картинки вставить вот с этого сайта: http://timesskeleton.apishops.ru Т е заточить одностаничник Ролекс под Скелетон 2) объяснить мне как потом самой поменять/вставить видео и телефоны на сайте

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать аналогичный сайт

    надо скопировать функционал сайта - case2.best-gooods.ru чтобы был весь функционал: выбор модели телефона, набор текста надписи на телефоне и это отображалось в окошке,  смена цвета фона, если меняешь цвет фона то и цвет букв меняется автоматически - [url=https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn]https://yadi.sk/i/snDsdaPwjzmkn[/url]  и ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить отображение лендинга на Ipad`ах

    $5

    Добрый день. Есть адаптивный [url=http://3loy.ru/]лендинг[/url] (на бутстрапе) интегрированный на wordpress. Везде нормально отображается (Iphone 4-6, Google Nexus, даже на стареньком Samsung Galaxy S2), а на Ipad (mini, 2-3) и Samsung Galaxy Tab 10.1 не корректно отображается адаптивное меню (гамбургер от ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать вёрстку карточки товара и каталога - срочно

    $100

    Сделать вёрстку карточки товара и каталога - срочно, есть полностью готовая главная страница, по ней не много правок, требуется сделать вёрстку двух дополнительных страниц, со всплывающим окном. Бюджет 100$ сроки до 15-00 по Москве. Пишите ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить надпись в изображении

    Требуется изменить в изображении: - вместо консалтинговая написать- Группа Компаний - вместо деловые решения написать - Бизнес Партнёр - убрать почтовый адрес

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка и интеграция шаблона им в Shop-Script 6

    Нужно сверстать макет интернет магазина и интегрировать его в Shop-Script 6. Типично для им – главная страница и все значимые (лк, карточка товара, корзина, оформление и тд) Макеты выполнены на основе установленных модулей и базового функционала ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать стили для личного кабинета OpenCart

    $5

    Необходимо поправить стили и/или подправить код шаблона на страницах личного кабинета. Движок ocStore 1.5. Код шаблона передам вам архивом. Страниц 5-6, все однотипные (кто знает движок, быстро разберется).  Страница для примера где косяки - beautyelixir. ru/create-account/ (Зарегистрируйтесь, чтобы остальные ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Скопировать и адаптировать дизайн ИМ для движка Megagroup.

    Скопировать дизайн с магазина [url=http://www.pichshop.ru/]www.pichshop.ru[/url]  Натянуть его на наш сайт.  Плюс прикрутить вариант апселла как на [url=http://kalyan4you.ru/]kalyan4you.ru[/url] (при добавлении товара в корзину появляется всплывающее окно)  Прошу оценить сроки и стоимость.  Опыт работы с сервисом Megagroup.ru крайне желателен.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Помощь в верстке

    $12

    есть верстка, редактируется под новый сайт. Требуется: 1. скролинг текста в предыдущей верстке идет просто прямоугольником, надо вставить вместо этого картинкой 2. нажимая на точки открывается фрейм, надо чтобы для каждого фрейма была своя подложка 3. в верстке картинка ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад