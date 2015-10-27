Помощь в верстке

есть верстка, редактируется под новый сайт.

Требуется:

1. скролинг текста в предыдущей верстке идет просто прямоугольником, надо вставить вместо этого картинкой

2. нажимая на точки открывается фрейм, надо чтобы для каждого фрейма была своя подложка

3. в верстке картинка статичная, надо чтобы ее можно было пролистать вправо и влево.

Все css прописываем только в %

Стоимость работы 700руб.