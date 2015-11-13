Вёрстка посадочных страниц

HTML-версткаЗавершен10 заявок199 просмотров
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Необходимо качественно сверстать посадочные страницы.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Кодировка — UTF8

6. Расширение страниц — php

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

8 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$80
4 дня
Михаил выполнил качественную вёрстку по современным стандартам. Все детали задания были учтены. Рекомендую!
Профессиональный подход к сотрудничеству, детально расписанное тз и своевременная оплата. Спасибо за приятное сотрудничество.
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