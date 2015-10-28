Верстка страницы в один экран

Есть сайт на Wordpress, заточенный под интернет-магазин через плагин WooCommerce. Требуется доработать верстку сайта и внедрить несколько решений по WooCoomercе. Подробнее: 1) В шаблоне присутствует очень много лишних служебных заголовков. Например вот такие (то что выделено - находится в Н2-Н5) [url=http://take.ms/aeMhs]http://take.ms/aeMhs[/url] [url=http://take.ms/rwBoH]http://take.ms/rwBoH[/url] [url=http://take.ms/R3A7J]http://take.ms/R3A7J[/url] [url=http://take.ms/3ij3w]http://take.ms/3ij3w[/url] [url=http://take.ms/6sFeX]http://take.ms/6sFeX[/url] [url=http://take.ms/muh1A]http://take.ms/muh1A[/url] Все ...