Верстка + Drupal магазин

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Нужно сверстать из psd и натянуть на друпал маганиз.

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меню не выпадающее

при наведение на блоки с фото "доставка за один день" галерея интерьеров "кресла"стулья" подвесные светильники"

накладывает черный прозрачный фон под название категории и появляется

лупа, при клике на одну из фото открывается каталог с выбранной

категорией

фильтры у всех каталогов одинаковые, какие показано на макете "каталог"

в корзине при клике на "есть накопительная/подарочная/промо карта" появляется окошко с полем для заполнения кодом

готовы страницы только магазина

нужно начать с него, мне ещё не отправили информацию для остальных страниц, они будут готовы в течении недели

просят приступить к работе сейчас