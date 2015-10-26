Верстка + Drupal магазин

Проект сделан наполовину, необходимо доделать. Верстка адаптивная, bootstrap. Осталась часть, в которой нужно будет хорошее знание javascript'а и большой опыт в html5/css3. Задание покажу подходящим кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Нужно сверстать из psd и натянуть на друпал маганиз.
главная
меню не выпадающее
при наведение на блоки с фото "доставка за один день" галерея интерьеров "кресла"стулья" подвесные светильники"
накладывает черный прозрачный фон под название категории и появляется
лупа, при клике на одну из фото открывается каталог с выбранной
категорией
фильтры у всех каталогов одинаковые, какие показано на макете "каталог"
в корзине при клике на "есть накопительная/подарочная/промо карта" появляется окошко с полем для заполнения кодом
готовы страницы только магазина
нужно начать с него, мне ещё не отправили информацию для остальных страниц, они будут готовы в течении недели
просят приступить к работе сейчас
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