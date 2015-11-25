Верстка одностраничника (html, js)

HTML-версткаЗавершен21 заявка319 просмотров
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Требуется сверстать одностраничник. Без движка, смотреться должен одинаково на мобильном устройстве и на компе (т.е. не рассыпаться на моб.). Макет в приложенном файле. Все подробности в личке.

HTML
8 лет назад
shj
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
iguodala
29 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$43
2 дня
Хорошее исполнение. Достаточно серьезный уровень. Работой доволен, единственный момент - не всегда на связи. Приходится иногда долго ждать ответ. Но качеством работы доволен. Буду работать еще.
Сотрудничеством полностью доволен
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