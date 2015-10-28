Необходимо доделать верстку сайта, хорошее знание javascript

HTML-версткаЗакрыт7 заявок206 просмотров
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Проект сделан наполовину, необходимо доделать.

Верстка адаптивная, bootstrap.

Осталась часть, в которой нужно будет хорошее знание javascript'а и большой опыт в html5/css3.

Задание покажу подходящим кандидатам. 

Javascript
8 лет назад
stenson
Ольга 
42 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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