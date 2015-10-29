Сверстать простой адаптивный шаблон сайта

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист по Drupal отверстать один маленький блок. Это открытая корзина, туда мы мышкой перетаскиваем товар. Функционал перетаскивание сделали, но надо сверстать этот стол. более подробней можем в личке обсудить Думаю для вас это не сложно будет, сроки сделать ...