Сделать мобильную версию сайта- одностраничника.

Добрый вечер. Есть задание, предыдущий программист не справился, сказал что сайт сложный, поэтому внимательно изучите перед тем как подавать заявку, сроки затянуть нельзя. Поднимаю цену в 2.5 раза. Есть страница сайта (beoplay(точка)com/products/h6-rapha-edition), нужно её скопировать и ...