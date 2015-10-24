Сделать мобильную версию сайта- одностраничника.

HTML-версткаЗакрыт18 заявок194 просмотра
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Bagirawatch.ru

Нужно сделать мобильную версию, с автоматическим переходом на нее при определении мобильного устройства.

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8 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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