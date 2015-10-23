Создание сайта на основе шаблона 49357 на WooCommerce

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ищу фрилансера для создания сайта
требуется переделать шаблон 49357 на WooCommerce
http://www.templatemonster.com/ru/woocommerce-themes-type/49357.html
нужно убрать интернет-магазин в шаблоне на довольно большой информационный сайт по ремонту бытовой техники
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