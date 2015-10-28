Нужно переверстать страничку

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки199 просмотров
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Адаптивная верстка с незначительными дополнениями. (Макет PSD имеется) 

 1. Убрать слово "Анонимность" поставить "Конфиденциальность"

 2. Снизу сделать открытую форму заказа https://yadi.sk/i/To2srE5hjqvgX

 3. Футер https://yadi.sk/i/scup-TN0jqgHq

 4. Разместить политику конфиденциальности всплывающим окном (при клике на ссылку. Текст передам исполнителю)

 5. Вместо "Ведущая генетическая лаборатория России" написать "Каждый 2-й анализ ДНК в России делается в Медикал Геномикс".

 6. Добавить данный раздел http://prntscr.com/8uhj15

Ссылка на свёрстанный сайт, без адаптивности и дополнений - анализыднк.рф

Оплата по факту выполнения. 

8 лет назад
In-TAME
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Отдал Игорю второй проект подряд. Как и ожидалось все безупречно! Спасибо!
Второй раз работаем с Алексеем и снова все отлично.
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