Нужно переверстать страничку

Здравствуйте, уважаемые! Необходима верстка и программирование сайта по заказу овалов. Принцип работы в три шага: человек выбирает из каталога заготовку; вводит данные покойного, доп. услуги чекбокосом и загружает фото; вводит свои данные для связи и заказывает. ...