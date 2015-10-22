Для клиники нужен сайт. 1. верстка + адаптивность (дизайн есть под моб, планшет, десктоп). 2. полная настройка функционала (тз по этому будет чуть позже) 3. натянуть на wordpress (весь контент будет из админки) 4. поставить на наш хостинг Технологии: html5, ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Есть два сайта:
http://autolombard16.ru/ (на wordpress)
http://autozalog16.ru/ (без CMS)
Нужно сделать адаптивную верстку для этих сайтов.
Присылайте Ваши цены и сроки.
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