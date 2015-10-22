Нужна адаптивная верстка блога

Здравствуйте! Нужно сделать верстку и натянуть на joomla 3 по дизайну и функционалу сайт будет похож на http://isolon.ru/ Требования к верстке адаптивность и кроссбраузерность Пишем ориентировочные цены и сроки Оплата на вебмани или киви, по факту выполнения или поэтапно