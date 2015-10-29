Верстка 1 странчки

HTML-версткаЗавершен37 заявок1481 просмотр
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Необходимо сверстать одну маленькую страничку, картинка в приложении, исполнителю предоставлю PSD макет. Исполнитель будет выбран на основе цены, кол-во отзывов.

8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sitebirth
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Все прошо отлично, работой остался доволен.
Четкое тз, моментальная оплата, приятное общение. Рекомендую к сотрудничеству.
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