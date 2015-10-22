Адаптивная верстка для Modx

Здравствуйте!

Макет дизайна во вложении, нужно выполнить адаптивную верстку под MODx. Основной стиль и index.html должны лежать в корне сайта, остальные папки js, images и т.д. в папке assets

Есть комментарии от клиента, все видно на скрине.

Пишите сразу стоимость и сроки.

Оплата по факту сдачи.