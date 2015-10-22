Адаптивная верстка для Modx

HTML-версткаЗавершен3 заявки323 просмотра
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Здравствуйте!  

Макет дизайна во вложении, нужно выполнить адаптивную верстку под MODx. Основной стиль и index.html должны лежать в корне сайта, остальные папки js, images  и т.д. в папке assets  

Есть комментарии от клиента, все видно на скрине.  

Пишите сразу стоимость и сроки.  

Оплата по факту сдачи.

MODX
8 лет назад
oneunicorn
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
jump-jumpo
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое за быструю и качественную работу! Если бы не Владислав, то сроки бы все прогорели сдачи проекта. Пыталась сотрудничать с другими верстальщиками по проекту, но один заболел, второй просто три дня прокормил завтраками и не выходил больше на связь! Владислав, все сделал меньше, чем за день! Приятен в общении, все дополнения учел. В общем очень рада сотрудничеству. Уже по второму проекту сделала ему заказ! Рекомендую спеца к работе.
Все отлично, рекомендую как хорошо и ответственного заказчика.
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