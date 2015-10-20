Верстка bootstrap

Нужно сверстать макеты. Валидно, Качественно.

Страницы однотипные.

Плеер на странице Общая.psd верстать не нужно , там просто картинка на фоне с текстом на верху.

Ссылка на материал yadi.sk/d/W8gDOuAKjoekT

В макете pfzdrf.psd не будет поля добавления участников команды.

На главной странице в партнерах будет 3 – 4 логотипа.

Обязательные требования:

-Адаптивность

-Качество

-Соблюдение сроков

-Ответственность