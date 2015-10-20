Верстка bootstrap

Необходимо сверстать и натянуть страницы сайта из PSD макетов. Движок: Wordpress с плагином WP eCommerce или любой другой на усмотрение исполнителя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать макеты. Валидно, Качественно.
Страницы однотипные.
Плеер на странице Общая.psd верстать не нужно , там просто картинка на фоне с текстом на верху.
Ссылка на материал yadi.sk/d/W8gDOuAKjoekT
В макете pfzdrf.psd не будет поля добавления участников команды.
На главной странице в партнерах будет 3 – 4 логотипа.
Обязательные требования:
-Адаптивность
-Качество
-Соблюдение сроков
-Ответственность
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