Верстка под Wordpress

HTML-версткаЗакрыт21 заявка263 просмотра
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Требуется верстка проекта под WP.

Главная в виде лендинга + 6 несложных внутренних (страница новости, страница списка новостей, контакты и т.п., всего 7 страниц с главной).

Кто сможет взяться за приемлемую цену?

WordPress
8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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