Верстка 2 макетов из PDF в HTML

Необходимо сверстать 2 файла в HTML формат.

Оба документа во вложении:

- Полис страхования в Excel формате

- Квитанция А7, в PDF формате (логотип и печать не нужно делать)

Эти файлы будут выходить из системы с уже вставленными в поля данными.

Примечание 1. необходимо предусмотреть, что бы они помещались на печать для листа А4 (конвертация в PDF формат)

Примечание 2. в Будущем данные будут меняться. Какие то поля удаляться, какие то добавляться. Какие то строки возможно скрываться. нужно предусмотреть, что бы эту верстку можно было быстро менять и редактировать.

пример готового полиса другой СК – yadi.sk/i/wCKOhmrrjrsMS

Сроки: до 12.00 четверга.