В наличии имеется работающий сайт. Есть макет страницы, который нужно переверстать. Дизайн готов. Сделать нужно сегодня. По готовности оплата 700 рублей. Без предоплаты (читайте отзывы). Во вложении скрин макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Посмотрите прикрепленный скрин -- нужно подправить стиль css к менюшке - чтобы она раскрывалась вниз при наведении на неё - а не разбабахивала страницу
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