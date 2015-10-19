Нужно подправить стиль css к менюшке

HTML-версткаЗавершен8 заявок182 просмотра
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Посмотрите прикрепленный скрин -- нужно подправить стиль css к менюшке - чтобы она раскрывалась вниз при наведении на неё - а не разбабахивала страницу

CSS
8 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
luninroman
Роман 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$2
1 день
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Рекомендую Олега к сотрудничеству. Очень хорошо составлено ТЗ, оплата пришла моментально. Было приятно работать.
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