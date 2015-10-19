Требуется сверстать html5 респонсив темплейты, можно использовать bootsrap, админка не нужна и все остальное мы делаем сами. То есть нужна только верстка с JS анимацией, без фанатизма, короче что то простое, быстрое и приятное.

Веб сайт состоит из 5 типичных статических страниц с описанием сервиса, а так же из динамической страницы где непосредственно крутится сам сервис (поверх карты).

Просим обращаться опытных html5 верстальщиков которые свободно ориентируются в html, css и javascript.

(адекватная и своевременная оплата)