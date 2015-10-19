Адаптивная вёрстка сайта на ModX

В наличии имеется работающий сайт. Есть макет страницы, который нужно переверстать. Дизайн готов. Сделать нужно сегодня. По готовности оплата 700 рублей. Без предоплаты (читайте отзывы). Во вложении скрин макета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Корпоративный сайт без каталога
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