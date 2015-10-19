Адаптивная вёрстка сайта на ModX

Для сайта http://мирплакатов.рф/ сделать так чтобы он на всех устройствах отображался одинаково, убрать масштабирование. также, есть возможность дополнительной работы по данному сайту. Надеюсь на дальнейшую работу. Главное условие не пропадать из виду.