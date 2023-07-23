Заказать верстку макета

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  • Верстка макетов адаптив + React

    $900

    Нужен Fron-end разработчик на месяц +- предпочтительно на полный рабочий день, либо на 4 часа минимум Задача верстка макетов по готовому дизайну,( адаптив +React) указывайте вашу цену за месяц работы и ...

    Верстка макетаReact.js
    Веб-программирование16 заявок
    Открыт
    9 дней назад

  • Верстка макета рассылки

    Сверстать html для рассылки (без css) только style и div. Есть макет в Figma Ищу исполнителя имеющего опыт именно с почтовыми рассылками. Лого в svg тут https://somelove.ru/img/logo.svg https://www.figma.com/file/yAOADHNbEqnwulY3iMZgZX/Untitled?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=CKZ6zWBExA1nnx2M-1

    HTMLCSSFigmaВерстка макета
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка макета

    Добрый день! Необходимо сверстать макет. Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Верстка макета

    $10

    Необходимо сверстать небольшой одностраничный дизайн с использованием bootstrap5 Макет сделан в canva Ссылку предоставлю исполнителю.

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Верстка макетов из Figma

    Задача Антиспам: 1+1=? Нужна верстка макетов https://www.figma.com/file/S5aThS8jIoUyVWwrZcjig0/Hydrattack?type=design&amp;node-id=1001%3A35508&amp;mode=design&amp;t=LQtY7NfFGiUpWp2H-1 ТОЛЬКО ВЕРСТКА. Ожидаю цену и сроки.

    FigmaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка 5 страниц макета

    Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=rEwbL3GW1hETd2o7-1 Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео При этом есть от дизайнера ...

    BootstrapFigmaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Верстка макетов

    Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив по макету. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Верстка макета под wordpress

    Нужно сверстать несложный макет и прикрутить к ВП. На основе уже существующего сайта, все есть, контент, дизайн с моб версией на фигме, тексты все дела все с старого сайта берем и адаптируем под новый дизайн. Макет ...

    WordPressFigmaВерстка макета
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Нужно сделать верстку макета лендинга

    Макет лендинга в фигме, требуется верстка мобилка+десктоп с оптимизацией скорости загрузки. Верстка должна быть адаптивная под все экраны. Пишите стоимость и сроки. [url=https://www.figma.com/file/Bw51WA6xJavGYtYCYypYgC/dialog-Jule?type=design&amp;node-id=63%3A26&amp;mode=design&amp;t=SCb5Ap4S1x9wBSs4-1]https://www.figma.com/file/Bw51WA6xJavGYtYCYypYgC/dialog-Jule?type=design&amp;node-id=63%3A26&amp;mode=design&amp;t=SCb5Ap4S1x9wBSs4-1[/url]

    FigmaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Доработка проекта с использованием Elementor Pro

    Ищем опытного фрилансера, специализирующегося на Elementor Pro, для выполнения мелких правок в нашем проекте. Нам необходим человек, который обладает глубокими знаниями и опытом работы с Elementor, а не только поверхностным пониманием этого инструмента. Кроме того, ...

    PHPВерстка сайтаCSSFigmaElementorВерстка макета
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Верстка макета

    Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на свое усмотрение.  перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба ...

    Верстка макета
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Верстка макета

    Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба сразу указывать срок ...

    Верстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Верстка макета дизайна вебсайта

    $10

    Необходимо сверстать простой макет одно-страничного сайта с учетом адаптивной версии. Макет простой, из трех блоков. Сделан в canva

    Верстка макета
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Верстка макета и натяжка на Modx

    Требуется сверстать макет из исходника фотошопа и установить его на Modx на хостинге, опыт работы обязателен, идет как landing page, дизайн прикрепляю, валидная верстка, кроссбраузерность и кроссплатформенность.

    MODXPhotoshopВерстка макета
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад