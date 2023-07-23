Нужен Fron-end разработчик на месяц +- предпочтительно на полный рабочий день, либо на 4 часа минимум Задача верстка макетов по готовому дизайну,( адаптив +React) указывайте вашу цену за месяц работы и ...
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- $900Верстка макетаReact.jsВеб-программирование16 заявокОткрыт9 дней назад
Сверстать html для рассылки (без css) только style и div. Есть макет в Figma Ищу исполнителя имеющего опыт именно с почтовыми рассылками. Лого в svg тут https://somelove.ru/img/logo.svg https://www.figma.com/file/yAOADHNbEqnwulY3iMZgZX/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=CKZ6zWBExA1nnx2M-1HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 месяца назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет. Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо ...Верстка макетаЗавершен2 месяца назад
Необходимо сверстать макеты из Figma готовые для vuejsHTML-верстка22 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Необходимо сверстать небольшой одностраничный дизайн с использованием bootstrap5 Макет сделан в canva Ссылку предоставлю исполнителю.Верстка макетаЗавершен4 месяца назад
Задача Антиспам: 1+1=? Нужна верстка макетов https://www.figma.com/file/S5aThS8jIoUyVWwrZcjig0/Hydrattack?type=design&node-id=1001%3A35508&mode=design&t=LQtY7NfFGiUpWp2H-1 ТОЛЬКО ВЕРСТКА. Ожидаю цену и сроки.Закрыт4 месяца назад
Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=rEwbL3GW1hETd2o7-1 Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео При этом есть от дизайнера ...Завершен4 месяца назад
Необходимо сверстать макет из figmaHTML-верстка74 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив по макету. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба ...Верстка макетаЗавершен5 месяцев назад
Нужно сверстать несложный макет и прикрутить к ВП. На основе уже существующего сайта, все есть, контент, дизайн с моб версией на фигме, тексты все дела все с старого сайта берем и адаптируем под новый дизайн. Макет ...HTML-верстка22 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Макет лендинга в фигме, требуется верстка мобилка+десктоп с оптимизацией скорости загрузки. Верстка должна быть адаптивная под все экраны. Пишите стоимость и сроки. [url=https://www.figma.com/file/Bw51WA6xJavGYtYCYypYgC/dialog-Jule?type=design&node-id=63%3A26&mode=design&t=SCb5Ap4S1x9wBSs4-1]https://www.figma.com/file/Bw51WA6xJavGYtYCYypYgC/dialog-Jule?type=design&node-id=63%3A26&mode=design&t=SCb5Ap4S1x9wBSs4-1[/url]Закрыт5 месяцев назад
Ищем опытного фрилансера, специализирующегося на Elementor Pro, для выполнения мелких правок в нашем проекте. Нам необходим человек, который обладает глубокими знаниями и опытом работы с Elementor, а не только поверхностным пониманием этого инструмента. Кроме того, ...PHPВерстка сайтаCSSFigmaElementorВерстка макетаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на свое усмотрение. перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба ...Верстка макетаHTML-верстка40 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Добрый день! Необходимо сверстать макет (приложение) Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке. Просьба сразу указывать срок ...Верстка макетаЗавершен7 месяцев назад
Требуется сверстать многостраничный макет, анимации, переходы. Все подробности скину в лсJavascriptHTMLCSSFigmaВерстка макетаЗавершен7 месяцев назад
- $50
нужно сверстать на html подпись для gmail подписи, макет есть, пишите в сообщенияHTMLВерстка макетаHTML-верстка26 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $10
Необходимо сверстать простой макет одно-страничного сайта с учетом адаптивной версии. Макет простой, из трех блоков. Сделан в canvaВерстка макетаHTML-верстка17 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Верстка макетаВерстка макетаЗакрыт8 месяцев назад
Требуется сверстать макет из исходника фотошопа и установить его на Modx на хостинге, опыт работы обязателен, идет как landing page, дизайн прикрепляю, валидная верстка, кроссбраузерность и кроссплатформенность.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Верстка макетаВерстка макетаHTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад