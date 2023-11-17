Верстка макета

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Добрый день! Необходимо сверстать макет.
Требования: адаптивно, кроссбраузерность, легкая загрузка (google pagespeed 95+), адаптив на ваше усмотрение.
перфект пиксель, Все формы должны отправлять письма. Форма после отправки должна исчезать и вместо нее сообщение о успешной отправке.
Просьба сразу указывать срок и сумму.
https://www.figma.com/proto/nN3cYthRGYsRQlbC38yFH5/Moli-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B5?page-id=0%3A1&type=design&node-id=97-2&viewport=675%2C409%2C0.25&t=WYKTCgIagGZjfVSs-1&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=1%3A2
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