Адаптивная верстка со встроенной формой обратной связи и картой новая

$1000
HTML-версткаЗакрыт36 заявок345 просмотров
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Отправляю экспорт из figma для оценки – туда также запаковано ТЗ текстом, десктопный и мобильный макеты и UI киты. Обратите внимание – макетов два! Мобильный – под размеры экрана менее 576px, расположение элементов на нем отличается от десктопного. Весь проект послойно существует в figma, дам доступ по факту договоренности по бюджету и сроку и выбора вас кандидатом.
На страницу внедрить форму обратной связи с возможностью прикрепить один или несколько файлов общим размером до 25 мегабайт, если больше – выводить предупреждение о достижении лимита. Идеально – с возможностью редактировать это значение (достаточно комментария в соответствующем файле и документирования отдельно этой возможности) и редактировать текст предупреждения.
Код карты из конструктора Яндекс дам, от вас размеры.

Хостинг будет виртуальный – таймвеб. Тильды и прочие любые платформы не предлагать, от вас только файлы и папки. В остальном реализация обсуждаема.

2 месяца назад
guest_1695887751025
Украина
3 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
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