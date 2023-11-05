Адаптивная верстка со встроенной формой обратной связи и картой новая

Отправляю экспорт из figma для оценки – туда также запаковано ТЗ текстом, десктопный и мобильный макеты и UI киты. Обратите внимание – макетов два! Мобильный – под размеры экрана менее 576px, расположение элементов на нем отличается от десктопного. Весь проект послойно существует в figma, дам доступ по факту договоренности по бюджету и сроку и выбора вас кандидатом.

На страницу внедрить форму обратной связи с возможностью прикрепить один или несколько файлов общим размером до 25 мегабайт, если больше – выводить предупреждение о достижении лимита. Идеально – с возможностью редактировать это значение (достаточно комментария в соответствующем файле и документирования отдельно этой возможности) и редактировать текст предупреждения.

Код карты из конструктора Яндекс дам, от вас размеры.



Хостинг будет виртуальный – таймвеб. Тильды и прочие любые платформы не предлагать, от вас только файлы и папки. В остальном реализация обсуждаема.