Редизайн старого сайта на новый по макету ФИГМЫ

Здравствуйте,

Сможете оценить проект верстки? Цена, сроки, вопросы. Есть старый сайт. Онлайн версии нет. Набор файлов. Ссылка https://dropmefiles.com/A53W2

Надо сделать его таким как на фото. Потом Вам будет представлена ссылка на макет Фигмы.

Структура сайта и его содержимое между старым и новым сайтом не меняются. Все можно взять со старого.

Задача - обновить до его новой визуальной версии.

Прежде чем писать доп. вопросы, просьба, оценить внимательно файлы по ссылке. Это все что есть. Сможете ли разобраться.

Пишите цену, сроки.

Спасибо за внимание.