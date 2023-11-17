Нужно Сверстать страницу сайта

HTML-версткаЗавершен10 заявок312 просмотров
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Нужно Сверстать страницу сайта.

Детали задания тут https://docs.google.com/document/d/1ktdPx17nK8Oml_a4Vv6m4ZT5iK7ZhrDEnsFdvbYXtMI/edit

Оплата по факту или БС.

2 месяца назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
jekakoba
26 летУкраина
год в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
$120
7 дней
UAH
Работаем уже не первый раз! Как обычно, задача выполнена на высшем уровне. Лендинг сверстал быстро. Адаптивность, скорость и все прочее - все четко. Всегда на связи, отвечает на все вопросы. Чувствуется, что знает свое дело на 5+. Рекомендую!
Не вперше співпрацюю з Дмитром, тому можу з впевненістю сказати, що таких людей та клієнтів ще треба пошукати. Чітке ТЗ, приємне спілкування, вчасна оплата, як завжди все на високому рівні!Однозначно рекомендую!
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