Верстка сайта

$250
HTML-версткаЗакрыт73 заявки337 просмотров
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Сайт- магазин офортных станков.

Верстка сайта по готовому макету

4 страницы + несколько модальных окон.

Сроки выполнения - неделя.

Верстка сайта
2 месяца назад
dashundell_s
Дарья 
23 годаУкраина
год в сервисе
Была
2 месяца назад
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