Нужно сделать верстку

HTML-версткаЗакрыт59 заявок355 просмотров
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Нужно сделать верстку

Дтизайн готов на фигма

2 месяца назад
artur111995
Артур 
28 летАрмения
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
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