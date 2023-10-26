Часть страниц сверстана но не совсем до конца (остался адаптив и проверить на правки, есть микро ошибки) Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) Технологии: html, css, js, обязательно использование bootstrap 5 Срок завтра до вечера ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Нужна верстка проекта
Проект в фигме:
https://www.figma.com/file/hQ4ba2PPbqau8XEEZhchDV/FT-Score-(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=U0WzwPoFVq7UOQZc-1
Доп разъсянения в видео:
Рассмотрим заявки, от опытных с хорошими рейтингами, кто на сайте более 1 года.
Цена предварительная.
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