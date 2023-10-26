Верстка проекта

Добрый день! Есть сайт, нам нужно скопировать верстку, удалить лишнее блоки и все сделать целостно. Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1nDcJVRszuo3mEl1iSs_eDKTfijRaVUcUFxcShMH7aYU/edit Оплата по факту или БС.