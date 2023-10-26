Верстка проекта

$500
HTML-версткаЗакрыт21 заявка273 просмотра
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Здравствуйте

Нужна верстка проекта

Проект в фигме:

https://www.figma.com/file/hQ4ba2PPbqau8XEEZhchDV/FT-Score-(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=U0WzwPoFVq7UOQZc-1

Доп разъсянения в видео:

https://youtu.be/w6w0jwLgy2k

Рассмотрим заявки, от опытных с хорошими рейтингами, кто на сайте более 1 года.

Цена предварительная.

2 месяца назад
prebels
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад