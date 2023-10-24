Произвести адаптивную верстку страницы сайта на 1С-Битрикс

Добрый день,

Имеется интернет магазин в сфере красоты на 1С-Битрикс. Необходимо максимально качественно сверстать дизайн страницы и подключить верстку к 1С-Битрикс на существующий сайт.

Требования

1. Верстка должна соответствовать дизайн-макету на 100%

2. В верстке должны отсутствовать фризы

3. В верстке должны использоваться все современные технологии и принципы

Дизайн с деталями работы предоставлю заинтересованным специалистам.

Не готовы работать с агентствами и посредниками