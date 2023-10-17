Сверстать несколько страниц

HTML-версткаЗакрыт37 заявок299 просмотров
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Нужно адаптивно сверстать страницы. Ничего сложного. Чистая верстка и анимашки. Прошлый проект иполнитель закончить не смог. Нужно сделать до понедельника

2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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