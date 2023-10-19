Нужен верстальщик для проекта

Установить сайт могута на Денвер загрузить товары , на хостинге выдает ошибку при загрузке большого количества товаров (4000) они есть в файле CSV
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужна профессиональная верстка.
требования в работе • gulp • sass • svg спрайты иконок • бэм и многое другое.
стек технологий:
+ HTML, CSS, SASS, LESS jQuery (UI)
+ Блочная / табличная / фиксированная вёрстка, резиновая, семантическая.
+ Кроссбраузерность
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. (Использованием БЭМ технологии)
+ Аккуратный, логичный, продуманный код.
+ Gulp
+ Git
+ Соблюдение стандартов W3C.
+ Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
+ Реализация pixel perfect.
+ svg icons, шрифтовые иконки.
+ Прокомментированный код.
+ Оптимизация с помощью gulp для быстрой загрузки сайта.
предлогайте цены, проект аналог маркетплейс товаров, страниц 10-15
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