Спарсить вакансии по заданным параметрам с Линкедина и Индид

Веб-программированиеЗавершен3 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить текущие вакансии, которые будут отвечать нескольким критериям. Поиски будут такие примерно (с добавлением других минус и плюс слов ):

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2837425685&geoId=103644278&keywords=healthcare%20-talent%20-recruitment%20-sales&location=United%20States&origin=JOB_SEARCH_PAGE_SEARCH_BUTTON&refresh=true

https://www.indeed.com/jobs?q=healthcare+-talent+-recruitment+-sales&l=United+States&sc=0bf%3Aexrec%28%29%2Ckf%3Ajt%28fulltime%29%3B&fromage=14&vjk=83aef374f594116f

и получить на выходе CSV/XLS с такими данными по вакансиям:

  • Job title

  • Website (компании нанимателя)

  • Company name

  • Location (US only)

Работаю только со специалистами из Украины. Мирного неба!

2 месяца назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
a1-b2-c3-d4-e5
Владимир 
35 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
12 часов назад
2 месяца назад
$20
2 дня
UAH
Владимир ответственно подошел к заданию, оперативно вносил правки и был на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за ваш отзыв, приятно было с вами сотрудничать.