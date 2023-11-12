Спарсить вакансии по заданным параметрам с Линкедина и Индид

Необходимо спарсить текущие вакансии, которые будут отвечать нескольким критериям. Поиски будут такие примерно (с добавлением других минус и плюс слов ):

https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2837425685&geoId=103644278&keywords=healthcare%20-talent%20-recruitment%20-sales&location=United%20States&origin=JOB_SEARCH_PAGE_SEARCH_BUTTON&refresh=true

https://www.indeed.com/jobs?q=healthcare+-talent+-recruitment+-sales&l=United+States&sc=0bf%3Aexrec%28%29%2Ckf%3Ajt%28fulltime%29%3B&fromage=14&vjk=83aef374f594116f

и получить на выходе CSV/XLS с такими данными по вакансиям:

Job title

Website (компании нанимателя)

Company name

Location (US only)

Работаю только со специалистами из Украины. Мирного неба!