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Спарсить вакансии по заданным параметрам с Линкедина и Индид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спарсить текущие вакансии, которые будут отвечать нескольким критериям. Поиски будут такие примерно (с добавлением других минус и плюс слов ):
https://www.linkedin.com/jobs/search/?currentJobId=2837425685&geoId=103644278&keywords=healthcare%20-talent%20-recruitment%20-sales&location=United%20States&origin=JOB_SEARCH_PAGE_SEARCH_BUTTON&refresh=true
https://www.indeed.com/jobs?q=healthcare+-talent+-recruitment+-sales&l=United+States&sc=0bf%3Aexrec%28%29%2Ckf%3Ajt%28fulltime%29%3B&fromage=14&vjk=83aef374f594116f
и получить на выходе CSV/XLS с такими данными по вакансиям:
Job title
Website (компании нанимателя)
Company name
Location (US only)
Работаю только со специалистами из Украины. Мирного неба!
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