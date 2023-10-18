Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок153 просмотра
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Доработка сайта.
Нужно добавить на главную страницу RSS-Ленту с новостями из ресурса , добавить после блока "рекомендуемые бизнес-планы"
Ссылкам не добавлять вес (rel=nofollow)
Так же на странице есть "Новые проекты на портале".
Оттуда бы хорошо забирать столбцы "Название", "Стадия"
и "Объем инвестиций"
Подробнее при обсуждение.

2 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад