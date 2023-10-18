Доработка сайта.

Нужно добавить на главную страницу RSS-Ленту с новостями из ресурса , добавить после блока "рекомендуемые бизнес-планы"

Ссылкам не добавлять вес (rel=nofollow)

Так же на странице есть "Новые проекты на портале".

Оттуда бы хорошо забирать столбцы "Название", "Стадия"

и "Объем инвестиций"

Подробнее при обсуждение.