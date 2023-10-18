Внести правки по сайту на cms bolt

Всем привет!

Есть сайт на cms bolt, хотя в принципе это не супер важно, любой человек со знанием php разберется.

Так вот, нужно внести некоторые правки, да и в целом потом можно будет периодически дорабатывать проект. Все детали расскажу уже в переписке. Сейчас просто ищу человека, потом будем обсуждать.

Всем спасибо за заявки :)