Внести правки по сайту на cms bolt

Здравствуйте необходимо создать Пользовательский раздел, чтобы контролировать, у кого есть доступ к страницам вашего магазина. Это может быть полезно при оптовых или B2B-продажах. Выберите, хотите ли вы ограничить доступ для указавших пароль или для ...
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Всем привет!
Есть сайт на cms bolt, хотя в принципе это не супер важно, любой человек со знанием php разберется.
Так вот, нужно внести некоторые правки, да и в целом потом можно будет периодически дорабатывать проект. Все детали расскажу уже в переписке. Сейчас просто ищу человека, потом будем обсуждать.
Всем спасибо за заявки :)
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