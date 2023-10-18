Скопировать сайт

Нужно установить готовый обменник на домен и хостинг подключить SSL cертификат,настроить направление на обменнике самые популярные 25 направлений будет достаточно,подключить валюты гривна рубль тиньге,также настроить рейверы,и обьяснить как нужно настраивать курс в ручную.