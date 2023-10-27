Многогранный специалист: Веб-разработчик с экспертизой в системном администрировании
Приветствую! Я веб-разработчик с знаниями в системном администрировании, объединяя в себе не только навыки создания качественных веб-приложений, но и понимание инфраструктуры и сетевых технологий. Мой путь начался с разработки веб-сайтов и веб-приложений, но мое увлечение системным администрированием привело меня к изучению и применению передовых методов обеспечения стабильности и безопасности веб-проектов. Я имею понимение настройки серверов, управления базами данных и обеспечения безопасности в онлайн-среде. Моя уникальная комбинация навыков в веб-разработке и системном администрировании позволяет мне создавать не только функциональные, но и безопасные и эффективные веб-решения. Я стремлюсь к тому, чтобы объединять лучшие практики в обеих областях для достижения оптимальных результатов для моих клиентов. Свяжитесь со мной, если вам нужен специалист, способный обеспечить как веб-разработку высокого уровня, так и надежное системное администрирование.
Телеграмм: @eduard2official
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процент рекомендаций
#486
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
WordPressДоработка сайтов
Максимально терпеливый и трудоспособный исполнитель.
Ответный отзыв
Все отлично
$20
10 баллов
год назад
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Отличный разработчик. Все сделано быстро и согласно требованиям.
Ответный отзыв
Сработались на отлично.
$15
10 баллов
2 года назад
WordPressВерстка сайтов
Все хорошо и в срок
Ответный отзыв
Все хорошо.
Веб-программирование
2 отзыва
$8/час
от $15от 1 дня
#64