EduardWeb

Эдуард Вернер EduardWeb

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Многогранный специалист: Веб-разработчик с экспертизой в системном администрировании
Приветствую! Я веб-разработчик с знаниями в системном администрировании, объединяя в себе не только навыки создания качественных веб-приложений, но и понимание инфраструктуры и сетевых технологий. Мой путь начался с разработки веб-сайтов и веб-приложений, но мое увлечение системным администрированием привело меня к изучению и применению передовых методов обеспечения стабильности и безопасности веб-проектов. Я имею понимение настройки серверов, управления базами данных и обеспечения безопасности в онлайн-среде. Моя уникальная комбинация навыков в веб-разработке и системном администрировании позволяет мне создавать не только функциональные, но и безопасные и эффективные веб-решения. Я стремлюсь к тому, чтобы объединять лучшие практики в обеих областях для достижения оптимальных результатов для моих клиентов. Свяжитесь со мной, если вам нужен специалист, способный обеспечить как веб-разработку высокого уровня, так и надежное системное администрирование.
Телеграмм: @eduard2official
#44Устранение ошибок
#81Доработка сайтов
#85Верстка сайтов
#96WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#486
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

bohdanred
Богдан 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Правки в WP
WordPressДоработка сайтов
Максимально терпеливый и трудоспособный исполнитель.
Все отлично
Ответный отзыв
bohdanred
Богдан 
41 год
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Внести правки на сайт WP
WordPressДоработка сайтовУстранение ошибок
Отличный разработчик. Все сделано быстро и согласно требованиям.
Сработались на отлично.
Ответный отзыв
Bacha137
Дмитрий 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сверстать таблицу на хедере Wordpress
WordPressВерстка сайтов
Все хорошо и в срок
Все хорошо.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
$8/час
от $15от 1 дня
#64