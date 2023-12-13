Внести правки на сайт WP

Нужно внести правки на сайте https://www.hnatiuk.net/



1. Некорректно страбатывает скрипт

При первой загрузке не успевает, либо неверно, подгружается скрипт, которые распределяет изображения плиткой. Возможно, это связано с подгрузкой изображений. После обновления страницы все отображается корректно. Баг наблюдается и в мобильной и в полноэкранной версии. Это нужно исправить.



2. Указание размеров работ

Один из видов контента в основной ленте сайте — картины. Необходимо в публикациях с картинами отображать размеры полотна в виде, например, 60 на 80. Для этого в базе нужно добавить поле для хранения данной информации и отображать ее на странице. Также нужно создать шаблон для страниц с картинами. Создать так, чтобы его можно было выбрать при создании или редактировании страницы с работой. Таким образом, при выборе данного шаблона должно появляться поле для ввода размеров холста.



3. Отображение проданных работ

Часть выставленных работ уже продана и это нужно отмечать визуально. Для этого в шаблоне (см. п.2) нужно добавить поле (галочка) Продано. В тех работах, которые уже проданы, нужно при отображении списка работ, отмечать данную работу наложением .png файла в правом верхнем углу превью. На странице работы отображать проданную работу, дополнительным текстовым блоком.



Оплата через Weblancer



Жду ваших предложений с указанием цены и сроков. Приоритет отдается наиболее низкой стоимости. Спасибо.