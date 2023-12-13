Внести правки на сайт WP

Сайт - glow.day ТЗ: основное узкое место — sql запросы: их нужно в первую очередь оптимизировать, это также включает в себя в том числе правки по структуре БД, если есть что сделать. Не менее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести правки на сайте https://www.hnatiuk.net/
1. Некорректно страбатывает скрипт
При первой загрузке не успевает, либо неверно, подгружается скрипт, которые распределяет изображения плиткой. Возможно, это связано с подгрузкой изображений. После обновления страницы все отображается корректно. Баг наблюдается и в мобильной и в полноэкранной версии. Это нужно исправить.
2. Указание размеров работ
Один из видов контента в основной ленте сайте — картины. Необходимо в публикациях с картинами отображать размеры полотна в виде, например, 60 на 80. Для этого в базе нужно добавить поле для хранения данной информации и отображать ее на странице. Также нужно создать шаблон для страниц с картинами. Создать так, чтобы его можно было выбрать при создании или редактировании страницы с работой. Таким образом, при выборе данного шаблона должно появляться поле для ввода размеров холста.
3. Отображение проданных работ
Часть выставленных работ уже продана и это нужно отмечать визуально. Для этого в шаблоне (см. п.2) нужно добавить поле (галочка) Продано. В тех работах, которые уже проданы, нужно при отображении списка работ, отмечать данную работу наложением .png файла в правом верхнем углу превью. На странице работы отображать проданную работу, дополнительным текстовым блоком.
Оплата через Weblancer
Жду ваших предложений с указанием цены и сроков. Приоритет отдается наиболее низкой стоимости. Спасибо.
- Похожие заказы
- $200Веб-программирование4 заявкиОткрыт14 дней назад
1. Оптимизировать масштаб открываемого сайта под разные устройства(pc, ios, android с разным разрешением), чтобы иконки не выходили за видимый экран, а формы были удобными для использования. 2. Оптимизировать отделение текста от друг-друга на некоторых ...Веб-программирование6 заявокОткрыт14 дней назад
- $13
Исправить ошибки БД на нескольких сайтах на движке DLE.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 дней назад
Нужно спарсить сайт на Wordpress, переводом контента на другой язык и загрузкой файлов в облачное хранилище типа S3. Если по списку: Парсинг сео заголовков и описания Заголовок статьи Рубрики ...Веб-программирование5 заявокОткрыт15 дней назад
СРОЧНО нужна таблица групп и каналов тм по тематикам ДЕТИ, СЕМЬЯ также спарсить данные: - количество участников - количество онлайн в момент поиска - данные админаВеб-программирование3 заявкиОткрыт15 дней назад
Компания на протяжении 8 лет осуществляет рассылку более 500 запросов (не спам) в день на получение коммерческих предложений. В последнее время, ответов на запросы стало приходить все меньше, из отправленных 500 запросов поступает не ...Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
Обновить WEB интерфейс существующего приложения (новый дизайн здесь) которое управляет печатью на промышленном принтере. Размер интерфейса - около 25 экранов, темная и светлая тема + различные состояния форм и кнопок. Стек разработки ...Веб-программирование7 заявокОткрыт16 дней назад
Завдання описав в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1jr55DoS3BdInUptSjtL8VTIo4qX9N86cxgWg-Miz8Gk/edit Напишіть вашу оцінку по термінам та вартості.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 дней назад
Требуется спрасить товары, сохранить их в таблицу, в нужном порядке, порядок укажу исполнителю. Также требуются изображения в отдельную папку, имя избражения = артикул товараВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 дней назад