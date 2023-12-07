Исправить ошибки на сайтах DLE

$13
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка2 просмотра
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Исправить ошибки БД на нескольких сайтах на движке DLE.

14 дней назад
klicker
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
Ruslaan1
Руслан 
21 годУкраина
год в сервисе
Был
час назад
14 дней назад
$13
1 день
RUBUAH