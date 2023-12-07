Исправить ошибки на сайтах DLE

Нужно спарсить сайт на Wordpress, переводом контента на другой язык и загрузкой файлов в облачное хранилище типа S3. Если по списку: Парсинг сео заголовков и описания Заголовок статьи Рубрики ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить ошибки БД на нескольких сайтах на движке DLE.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокОткрыт15 дней назад
СРОЧНО нужна таблица групп и каналов тм по тематикам ДЕТИ, СЕМЬЯ также спарсить данные: - количество участников - количество онлайн в момент поиска - данные админаВеб-программирование3 заявкиОткрыт15 дней назад
Компания на протяжении 8 лет осуществляет рассылку более 500 запросов (не спам) в день на получение коммерческих предложений. В последнее время, ответов на запросы стало приходить все меньше, из отправленных 500 запросов поступает не ...Веб-программирование1 заявкаОткрыт15 дней назад
Обновить WEB интерфейс существующего приложения (новый дизайн здесь) которое управляет печатью на промышленном принтере. Размер интерфейса - около 25 экранов, темная и светлая тема + различные состояния форм и кнопок. Стек разработки ...Веб-программирование7 заявокОткрыт16 дней назад
Завдання описав в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1jr55DoS3BdInUptSjtL8VTIo4qX9N86cxgWg-Miz8Gk/edit Напишіть вашу оцінку по термінам та вартості.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 дней назад
Требуется спрасить товары, сохранить их в таблицу, в нужном порядке, порядок укажу исполнителю. Также требуются изображения в отдельную папку, имя избражения = артикул товараВеб-программирование1 исполнительЗакрыт16 дней назад
Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3 Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет. Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но ...Веб-программирование4 заявкиОткрыт16 дней назад
- $45
Здравствуйте, есть таблица, которую нужно заполнить по инструкции - https://docs.google.com/document/d/1APF0cUnhBL5SQnbB2WUdw4wLD1cqKpNuph9vWCV_FY0/edit . Вручную это долго и непродуктивно. Нужно сделать это с помощью ChatGPT4. Ваши цены и сроки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 дней назад
Добрый день. Для интернет-магазина на laravel необходимо выполнить некоторые задачи. В общих чертах: есть задачи по интеграции с 1с, задачи по скидочной системе в корзине, и задачи по выводу разделов для редактирования страниц ...Веб-программирование7 заявокОткрыт16 дней назад