Нужен грамотный и быстрый бэкендер на laravel

Веб-программированиеОткрыт7 заявок33 просмотра
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Добрый день.

Для интернет-магазина на laravel необходимо выполнить некоторые задачи.

В общих чертах: есть задачи по интеграции с 1с, задачи по скидочной системе в корзине, и задачи по выводу разделов для редактирования страниц в админку.

Со стороны 1с предоставим своего программиста для вопросов по интеграции. Фронтэнд реализован, остальное для вас)

Более подробное описание всех задач предоставим кандидату.

С вас ориентировочная стоимость часа. По срокам - сегодня.

Если есть вопросы, задавайте.

Спасибо!

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